Bentley lance des jantes carbone pour le Bentayga

La jante carbone, ce n'est pas une affaire nouvelle en automobile. Mais il faut bien dire que c'est une option rare, du fait de la complexité de la production. La jante étant par définition un élément aux formes très travaillées, et le carbone nécessitant des moules particulièrement coûteux, les quelques fois où ces jantes sont proposées, c'est sur des modèles exclusifs, et onéreux.

Et c'est le cas chez Bentley qui annonce l'arrivée de jantes exclusives de 22 pouces en carbone sur le Bentayga. Ces pièces permettent de gagner au total 24 kg par rapport à des jantes en aluminium classiques. Et s'agissant de masses non suspendues, ce gain est fort appréciable. Bien plus que le double sur les masses suspendues.

Ces jantes sont également les premières jantes à passer le test d'homologation allemand du TUV, qui requiert notamment des caractéristiques de résistance aux impacts lors d'un accident.

Ces jantes permettraient en outre de réduire l'usure des pneus : ces modèles en carbone ne se "plient" pas autant que des modèles en alliage, améliorant la stabilité des pneus en courbe.