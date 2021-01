Bentley : léger restylage pour le Bentayga Hybrid

Suite et fin : Bentley dévoile le restylage de son Bentayga hybride rechargeable, après avoir fait le V8 et la Speed. La plus récente des variantes du SUV britannique de Crewe reçoit donc déjà des modifications, mais qui sont pour la plupart purement esthétiques et qui visent à maintenir une cohérence avec le reste de la gamme.

Mécaniquement, aucun changement, donc, puisque le V6 3.0 suralimenté en provenance du groupe Volkswagen, associé à un moteur électrique et une batterie de 17,3 kWh. Plutôt généreuse, mais il faut bien cela pour mouvoir le Bentayga, largement à plus de deux tonnes. Résultat : 449 ch et 700 Nm, avec, toujours, la boîte automatique et les quatre roues motrices.

Esthétiquement, ce Bentayga Hybrid gagne une nouvelle calandre avec des feux LED matriciels, un bouclier tout juste redessiné et un nouvel emplacement de plaque d'immatriculation. Pour le reste, c'est du grand classique, avec un écran tactile de plus de 10 pouces à l'intérieur et les connectivités sans fil.

Le Bentayga est selon Bentley un succès en hybride puisque 90 % des clients se serviraient du SUV au quotidien, avec la moitié de ces clients conduisant moins de 50 km par jour. S'ils jouent le jeu, on peut alors considérer que ce Bentayga est le véhicule le plus propre que Bentley n'ait jamais conçu. La seconde hybride rechargeable de la marque, la Flying Spur Hybrid, va débarquer cette année au catalogue.