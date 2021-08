Bentley ressort la Mulsanne "Grand Limousine"

Bentley parle de sa Mulsanne comme d'une véritable pièce d'histoire de la marque. Il s'agit pourtant d'une commande probablement très spéciale d'un riche client émirati, qui n'est jamais allée à son terme puisque cinq exemplaires de cette Mulsanne "Grand Limousine" n'ont même pas été immatriculés.

Des autos strictement neuves et disponibles aujourd'hui selon Bentley pour les clients désireux de profiter du luxe le plus opulent qui soit chez Bentley. Oubliez le tout petit Bentayga et son espace à bord bien exigu, et tournez-vous plutôt vers les 6,5 mètres de plaisir de cette Grand Limousine, dernière auto encore neuve chez Bentley qui dispose du célèbre V8 "six litres trois quarts" (de 512 ch et 1020 Nm), ayant aujourd'hui disparu puisque la Mulsanne ne fait plus partie du catalogue.

Forcément, avec un mètre de longueur supplémentaire et 79 cm de plus en garde au toit à l'arrière, les passagers sont choyés. Mieux : ils peuvent se faire face dans un véritable salon roulant, assemblé entièrement à la main par le département personnalisation "Mulliner" de Bentley.

Des passagers arrière qui profitent chacun d'un système de chauffage et climatisation individuel, et d'une communication avec le chauffeur. Le panneau vitré qui sépare le chauffeur des occupants arrière peut, lui, devenir opaque ou transparent à la simple pression d'une touche.