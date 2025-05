Bientôt des heures "super creuses" pour la recharge des véhicules électriques ?

À ce jour, 1,5 million de voitures électriques circulent en France, un chiffre qui devrait grimper grâce à l’apparition de modèles un peu plus attractifs comme la Citroën E-C3, la Fiat Panda ou encore la Renault 5 Five. Seulement, le marché de l’électrique peine à "recruter" de nouveaux automobilistes.

C’est pourquoi le gouvernement cherche de nouvelles pistes pour favoriser son déploiement. Plutôt que de revoir à la hausse les aides à l’achat (trop coûteuses), le but est de déployer 1,4 million de bornes chez les particuliers et un peu plus d’un million dans les entreprises. À noter que 168 000 bornes publiques sont actuellement déployées dans le pays, malgré une fiabilité en léger recul.

La nuit, mais pas que

Mais ce n’est pas tout puisque les ministres de l’industrie et de l’économie souhaitent mettre en place des heures « super creuses » afin de réduire le coût de la recharge. Les détails ne sont pas encore connus, mais l'objectif serait de les instaurer la nuit, le week-end, mais également lorsque l’énergie solaire est au plus haut, c’est-à-dire entre 11h et 17h. Le but n’étant plus de recharger son auto au retour du travail, lorsque la consommation d’électricité est à son maximum. Les utilisateurs devront alors changer leurs habitudes et programmer la recharge aux heures les mieux adaptées.

Pour le moment, aucune date de mise en application n’est communiquée et la question du prix reste centrale, sachant que l’heure creuse est aujourd’hui de 0,1696 € au tarif réglementé.