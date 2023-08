Bientôt un SUV Abarth 600e électrique amusant à conduire ?

Alors que les vieilles Abarth 500 thermiques se préparent à quitter définitivement le catalogue de la marque au scorpion, les amateurs d’Italiennes sportives et abordables devront désormais se contenter de la 500e : une citadine développant 155 chevaux et coûtant tout de même 36 900€ en prix de base (avant déduction du bonus écologique). Saluée davantage pour son efficacité dynamique plutôt que pour son caractère, cette petite 500e ne restera pas seule longtemps au catalogue électrique d’Abarth : les journalistes anglais d’Autocar annoncent l’arrivée en 2025 de l'Abarth 600e, version sportive de la Fiat du même nom. Le patron de Fiat Olivier François leur a avoué que cette arrivée prochaine « paraissait logique ».

L’information est intéressante car il s’agira peut-être de la toute première version sportive sur la base d’une plateforme technique e-CMP qu’on commence à bien connaître puisqu’elle équipe déjà le Peugeot e-2008, l’Opel Mokka Electric, le Jeep Avenger ou encore le DS 3 E-Tense dans des versions légèrement différentes. Ce groupe motopropulseur se compose pour rappel d’un moteur électrique de 156 chevaux entraînant les roues avant, alimenté en énergie par des batteries d’une capacité brute de 54 kWh.

200 chevaux dans l’Abarth 600e ?

D’après les journalistes anglais d’Autocar, ce groupe motopropulseur sera vraisemblablement poussé aux environs des 200 chevaux. Ils spéculent même sur la possibilité de voir apparaître un second moteur électrique en renfort pour entraîner les roues arrière, ce que ne permet peut-être pas la plateforme e-CMP. Le plus important sera évidemment d’avoir une mise au point dynamique sérieuse, histoire d’arriver à un véhicule plus amusant à piloter que les Volkswagen ID.4 GTX et autres Skoda Enyaq RS (dans des catégories certes très différentes). Et un prix pas trop élitiste, sachant que le Fiat 600e coûte déjà 35 900€.