Le nouveau Fiat 600e électrique coûte moins cher que le Jeep Avenger

Tous les SUV citadins électriques du groupe Stellantis possèdent le même groupe motopropulseur, à savoir le bloc de 156 chevaux alimenté par des batteries d’une capacité brute de 54 kWh. Après les Jeep Avenger, Opel Mokka Electric, DS 3 et autres Peugeot e-2008 restylé, le dernier membre de cette famille de petits crossovers à zéro émission est le Fiat 600e.

Basé sur la même plateforme que ces derniers et dessiné pour ressembler le plus possible à la légendaire petite micro-citadine italienne, le 600e coûtera 35 900€ en premier prix sur le marché français. Il possède à ce prix la climatisation automatique, les phares full LED, une pompe à chaleur, des radars de recul ou encore l’écran tactile de 10,25 pouces. Comme vous pouvez le constater dans les images accompagnant cet article, il affiche une présentation tout de même loin d’être indigente. A 40 900€, la finition La Prima ajoute les jantes alliage de 18 pouces, la navigation GPS, la conduite autonome de niveau 2, la caméra de recul, la jolie sellerie ivoire, les radars de stationnement avant ou encore un hayon à ouverture électrique.

Moins cher que ses cousins

A titre de comparaison, le Jeep Avenger débute à 39 000€ avec le même groupe motopropulseur, le Peugeot e-2008 de la même puissance s’affiche à 41 600€, l’Opel Mokka encore équipé de l’ancien groupe motopropulseur de 136 chevaux réclame 42 000€ et le DS 3 démarre à 41 700€. Notez que ce Fiat 600 proposera une motorisation thermique à partir de l’année prochaine, ce qui fera très probablement passer son prix de base sous les 30 000€.