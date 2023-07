Présentation - Fiat 600e : la 500e des familles

Fiat n’en finit plus de revisiter son histoire, au risque, peut-être, d’en oublier son avenir. Ainsi, après la 500, et plus récemment la Topolino, voilà le constructeur turinois en pleine exhumation de sa 600, une auto de 1955. Mais en fait, c’est avant tout la remplaçante de la 500 X que Fiat baptise ainsi, ce mini-SUV qui quitte la scène pour une nouvelle mouture qui, effet de groupe oblige, reprend les bases mécaniques de sa cousine Peugeot 2008, ou du moins de la e-2008,

Car si une version hybride doit voir le jour dans quelques mois, c’est pour le moment la seule électrique qui est proposée au catalogue. Une auto qui, comme la Française est équipée de la batterie de 54 kWh et qui délivre 156 ch. Rien de bien nouveau à Turin donc au niveau mécanique. Mais côté design extérieur et intérieur, tout change.

Un style homogène, dehors comme dedans

C’est simple : le style de cette 600 est tellement homogène, et pour tout dire craquant, qu’il fait oublier celui de la 500X qui était déjà fort réussi. Car le bureau de style est parvenu, par petites touches, à moderniser une ligne vieille de 68 ans, année de naissance du pot de yaourt. Un tour de force qu’il avait déjà réalisé avec la nouvelle 500. Des paupières de phares ronds, aux joncs chromés en passant par les feux arrières surlignés et les jantes pleines, tout est pensé en fonction de ce passé réinventé.

Mais si le spectacle est à l’extérieur, il est également dans l’habitacle, avec, à l’habitude de la maison Fiat, un rappel des couleurs de la carrosserie dans les plastiques (de piètre qualité hélas) de la planche de bord et des contre-portes. Reste qu’à Turin, on ne se contente pas de faire de la déco.

Dans cette auto, les rangements sont partout, surtout à l’avant ou les passagers trouveront deux boîtes à gants devant eux, mais aussi entre les deux sièges, astucieusement nichés dans la console centrale, et harmonieusement intégrés. Une manière, peut-être, de faire oublier la petite taille du coffre qui, avec 360 l est en deçà de celui d’une Renault Clio.

Un comparatif osé ? Pas vraiment car ce 600 e, tout SUV soit-il, est au cœur du segment B, celui des citadines polyvalentes. Voilà donc la véritable héritière de la Punto. Une petite Fiat qui se paie tout de même 35 000 euros, tarif de base. Même si c'est 5 000 euros de moins que la Peugeot e-2008 de mécanique semblable.