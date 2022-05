Bientôt une centaine de radars en plus à Lyon

Depuis fin mars, 84 % des rues de Lyon sont limitées à 30 km/h. Selon 40 millions d'automobilistes, cet abaissement a eu un effet quasi nul sur la vitesse moyenne des conducteurs dans la capitale des Gaules. Grâce aux données de la communauté Coyote, l'association indique que la vitesse moyenne est passée de 25,6 km/h à 24,7 km/h.

Pour 40 millions d'automobilistes, la mesure n'a eu "aucun impact sur les vitesses pratiquées, donc pas d’impact sur la sécurité routière ou les émissions polluantes des véhicules", des arguments de la mairie pour justifier la baisse de la limitation.

Pour Daniel Quéro, qui dirige 40 millions d'automobilistes, "on place dans l’illégalité les automobilistes qui rouleraient à 31 ou 32 km/h, alors que l’on ne peut décemment pas dire qu’ils font montre d’un comportement dangereux ou irresponsable". Et les Lyonnais vont désormais devoir faire attention. Après un mois de pédagogie, les excès de vitesse sur les axes à 30 km/h sont désormais sanctionnés.

Pour la mairie, les premiers résultats sont "encourageants", elle constate une baisse de la vitesse. Elle indique qu'au cours de la première quinzaine d'avril, la police municipale a réalisé 86 sessions de contrôle et 2 401 relevés de vitesse. Sur une majorité d'axes, le 30 km/h est respecté. La mairie souligne que les chiffres donnés par 40 millions d'automobilistes comprennent une période de vacances, où la circulation est moins congestionnée.

Daniel Quéro ajoute de son côté : "quand on connaît le projet du maire (EELV) de Lyon d’installer pas moins d’une centaine de radars dans les rues de la Capitale des Gaules dans les prochains mois, on comprend que le seul but de la manœuvre est en réalité de pénaliser les automobilistes et de les dissuader de rouler dans la métropole".

Une centaine, voilà un chiffre qui étonne. Mais la Métropole l'a confirmé au quotidien Le Progrès, expliquant que c'est "un programme d'État, qui envisage de déployer 100 radars urbains" dans les communes du Grand Lyon. Leur emplacement est actuellement à l'étude, déterminé par les services de l'État en collaboration avec la Métropole. Mais, "a priori", les radars ne seront pas sur les axes à 30 km/h.