BMW augmente la cadence de ses chaînes dédiées aux voitures électrifiées

Le constructeur BMW met les bouchées doubles sur l'électrique pour sa gigantesque usine européenne basée à Dingolfing en Allemagne. La marque munichoise se donne en effet pour objectif d'augmenter la cadence à 500 000 voitures électrifiées par an d'ici 2022.

La manœuvre passe par la mise en place du Competence Center pour la production des moteurs eDrive, de leurs batteries et de leur gestion électronique. La structure de Dingolfing était déjà en charge depuis 2013 de gérer les chaînes de la BMW i3 avec un rythme bien plus sage. Le patron de la marque à l'hélice Olivier Zipse déclare à ce sujet que : "BMW accélère sur l'electromobilité en définissant de nouveaux standards pour son industrie. D'ici 2022, Dingolfing sera capable à elle seule de produire un demi-million de véhicules électrifiés. L'usine sera capable de produire sur la même chaîne des autos électriques, des hybrides rechargeables et des voitures thermiques. De quoi donner aux clients un maximum de choix."

La surface dédiée à la production de ces véhicules sera multipliée par dix de 8 000 mètres carrés à plus de 80 000 mètres carrés. 2 000 ouvriers seront employés à moyen terme pour répondre à la demande pour les autos électrifiées.