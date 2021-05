BMW dévoile la nouvelle M4 cabriolet

Il fut un temps où les choses étaient simples chez BMW. C'était au début des années 90, quand la M3 était tout bonnement une version sportive et 3 portes de la gamme Série 3. Puis vinrent les autres variantes. Le cabriolet, d'abord, sur la génération E30, puis la berline quatre portes sur sa descendance, la M3 E36. BMW n'était toutefois pas allé jusqu'au break, mais cela va enfin changer. Toutefois, au milieu des années 2000, BMW change de recette. La M3, qui restait axée autour de la gamme Série 3, évolue. La M3 berline reste M3, mais la M3 coupé et cabriolet passe sur une branche à part : M4.

Aujourd'hui, après avoir renouvelé M3 et M4, le constructeur allemand nous dévoile la M4 cabriolet, l'avant-dernier volet avant le lancement probablement attendu de l'inédite M3 Touring.

Si la M4 cabriolet faisait auparavant confiance à un toit rigide escamotable, cette génération décide de revenir à la bonne vieille capote souple. Cette M4 gagne ainsi sur tous les plans : la capote est 40 % plus légère, et permet aussi de gagner 80 litres en volume de coffre par rapport à un toit en dur qui prend évidemment énormément de place une fois replié.

La partie technique ne présente absolument aucune surprise. Le bloc S58 commence à se démocratiser chez BMW. Après que les SUV X3 et X4 M aient ouvert la voie, les gammes M3 et M4 s'en emparent. Il développe ici 510 ch et 650 Nm de couple. Cette vigueur est envoyée aux quatre roues via la transmission intégrale xDrive qui, on le rappelle, n'est pas une permanente mécanique comme peut l'être un Quattro, mais bien un embrayage multidisques piloté. Il permet d'ailleurs de bloquer la transmission en propulsion pour ceux qui souhaitent par dessus tout un train arrière mobile.

De série, cette M4 cabriolet dispose de l'amortissement piloté et de l'assistance variable de direction M. Les freins en composite, voire carbone, sont évidemment en option, tout comme les nombreuses pièces extérieures en carbone, incluses dans le Pack M Carbon. Le stade ultime est le Pack M Performance Piste qui comporte les freins carbone, les jantes spécifiques ultra légères et les sièges baquets en carbone. La commercialisation de la M4 cabriolet a déjà débuté en France, avec un ticket d'entrée à 115 550 €.