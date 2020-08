BMW dévoile les premières images de la M3 Touring

Ce que vous avez sous les yeux provient généralement de photographes et vidéastes amateurs bien placés sur les pourtours du circuit du Nürburgring. Mais pas cette fois. Ce coup-ci, c'est BMW qui coupe l'herbe sous le pied des espions en dévoilant des images en vidéo de la prochaine M3 Touring, que certains passionnés de l'univers Motorsport n'attendaient même plus.

Inespérée, donc, cette M3 Touring qui semble déjà bien avancée. La carrosserie est définitive, si bien qu'il ne devrait rester que la mise au point routière habituelle, avec les tests sur circuit (notamment dans le Sud de la France sur le circuit privé de BMW) et sur route ouverte.

Il faut dire que la base est bien posée : la nouvelle M3 berline est quasiment prête, et son moteur est désormais connu. Il s'agit du six cylindres S58 développant jusqu'à 510 ch. Cette M3 Touring s'annonce en tout cas comme une sérieuse menace aux Mercedes C63 AMG break et Audi RS4.