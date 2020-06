BMW dévoile la nouvelle Série 4 et son immense calandre, prix dès 48 000 €

Le Concept 4, présenté au Salon de Francfort en septembre 2019, avait préparé les esprits. Certains espéraient d'ailleurs que pour une fois, la version de série ne soit pas fidèle au concept ! Mais BMW a donc osé les naseaux énormes pour sa nouvelle Série 4, codée G22. Pour se justifier, la marque invoque son passé, avec notamment la 328. Après tout, on aime ou pas, on salue la prise de risque et l'originalité. Au moins, impossible de confondre la nouvelle et l'ancienne.

La calandre n'est pas le seul changement visible, puisqu'on note la nouvelle forme du vitrage latéral : la ligne du bas remonte, formant maintenant une pointe relevée. À l'avant, le regard est plus agressif. À l'arrière, les épaules sont plus marquées et les feux ont une nouvelle découpe, avec un liseré rouge qui se prolonge vers le centre. La Série 4 Coupé gagne 13 cm en longueur, mesurant désormais 4,77 mètres.

La planche de bord est celle de la Série 3 (qui date de fin 2018). Pour ceux qui roulent avec l'actuelle Série 4, l'organisation est plus horizontale, avec un écran central jusqu'à 10,25 pouces dans l'alignement de l'instrumentation, qui est numérique (12,3 pouces). Les aérateurs centraux sont ainsi abaissés et couplés avec les commandes de climatisation. Le coffre a un volume de 440 litres. La banquette a un dossier fractionnable 40/20/40.

La Série 4 reprend logiquement la base technique de la Série 3, mais le Coupé promet un comportement encore plus dynamique et plus agile, profitant notamment d'un centre de gravité abaissé de 21 mm et une voie arrière élargie de 23 mm. La 4 a les amortisseurs à butées hydrauliques de la berline, avec un réglage plus sportif. Il y a un essieu avant à double articulation et un essieu arrière à cinq bras.

La gamme est chapeautée par la M440i xDrive, avec un moteur six cylindres en ligne de 374 ch, doté d'une micro-hybridation. Cette variante reçoit un différentiel autobloquant M Sport. Le verrouillage généré par un moteur électrique limite les écarts de vitesse entre la roue arrière intérieure et extérieure dans les virages. Cela améliore la traction et la stabilité de la conduite tout en permettant au conducteur de sortir des virages plus rapidement.

L'entrée de gamme est la 420i, avec quatre cylindres essence 2.0 de 184 ch. Il y a une offre diesel, la 420d avec quatre cylindres 2.0 de 190 ch et hybridation légère. Ces trois blocs ont une boîte automatique 8 rapports. La 420d propose en option la transmission intégrale xDrive. Une 430d à six cylindres diesel 286 ch sera lancée en 2021.

Le modèle a déjà dévoilé ses prix, dès 48 000 €. Il y a en série l'avertisseur de risque de collision avant avec freinage automatique et l'aide au maintien dans la voie avec correction de la direction. En option, il y a un guidage actif : le système détecte la nécessité de changer de voie grâce aux infos du GPS. Le Drive Recorder peut enregistrer les images filmées par les caméras autour de l'auto. Les livraisons commenceront en octobre.