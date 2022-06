BMW investit en Autriche pour produire ses moteurs électriques

À l’instar de ses concurrents sur le marché automobile, le constructeur bavarois va investir de façon très importante dans son usine autrichienne de Steyr pour produire des moteurs électriques dès 2025. BMW espère ainsi être en mesure d’en fabriquer 600 000 par an pour les intégrer à sa gamme de véhicules électriques.

Annoncé ce lundi par BMW, l’investissement massif de près d’un milliard € dans son usine de Steyr n’a rien de surprenant tant il s’inscrit dans l’actualité de l’industrie auto des derniers mois.

« À partir de 2025, nous développerons et produirons également (à Steyr) la prochaine génération de moteurs électriques », a ainsi affirmé BMW dans un communiqué. Une transformation qui nécessitera même d'installer deux lignes de production supplémentaires, et d’étendre la surface de l’usine d’environ six terrains de football. 730 millions seront consacrés à cette extension, et 230 millions au développement des futurs moteurs électriques des 13 nouveaux modèles électriques qui seront présentés dans les prochaines années.

Si l’Europe a pour le moment condamné les moteurs thermiques à partir de 2035, l’usine de Steyr continuera tout de même d’en produire pour d’autres régions du monde.