BMW iX (2021) : le fleuron électrique bavarois

L'aventure électrique, BMW la doit en partie... au PDG du groupe Volkswagen. Herbert Diess avait en effet porté le projet de l'i3, qui était pourtant fortement contestée en interne. Aujourd'hui, il transforme Volkswagen, et BMW s'adapte de son côté à la transition des transports individuels. L'iX3 et l'i4 offrent déjà des alternatives à des concurrents américains ou européens bien connus, mais il manquait une proposition orientée haut de gamme, un fleuron de l'électrique.

C'est chose faite avec l'iX, déclinaison de série du concept iNext. Les réfractaires à la calandre béante devront à nouveau passer leur chemin, l'iX s'inspire dans ce domaine de son concept géniteur. Feux très effilés, grille imposante et très verticale, est-ce vraiment une BMW d'un point de vue visuel ? Déroutant, surtout lorsqu'on compare cet iX à la gamme de SUV traditionnelle chez BMW. Nos repères sont perdus, il va falloir s'accoutumer à ce style amenant une nouvelle époque. Un SUV plutôt généreux avec "la largeur et la longueur d'un X5", la "hauteur d'un X6" et les tailles de jantes d'un X7.

D'autres détails interpellent : ces inserts bleus tranchant avec le blanc de la carrosserie. A voir en face-à-face. La variante grise ici en photo paraît déjà plus consensuelle, mais aussi plus sportive. A l'arrière, là encore, on est déboussolés. BMW avait déjà largement affiné ses feux, mais là, on entre dans une autre dimension avec des optiques très fines et simplistes. L'iX fait également dans l'épuré avec des poignées de portes intégrées et rétractables électriquement.

A l'intérieur, c'est la fête aux pixels avec une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran tactile central de 14,9 pouces, le tout reposant sur le tout récent système d'exploitation BMW OS 8. Le volant fait l'objet d'un travail particulier puisque, comme chez Audi (Q4 e-tron), il n'est pas rond, mais hexagonal. Décidément, les tendances et les modes font consensus.

Deux versions, deux batteries pour l'iX

l'iX sera proposé au lancement français en deux versions.

iX xDrive40 - Q uatre roues motrices, 326 ch, 630 Nm, 76,6 kWh, 0 à 100 en 6,1 secondes, autonomie de 630 km

iX xDrive50 - Quatre roues motrices, 523 ch, 765 Nm, 111,5 kWh, 0 à 100 en 4,6 secondes, autonomie de 425 km

Une autre version iX M60 de 600 ch est déjà au programme. Pompe à chaleur, récupération d'énergie au freinage, charge à 150 kW max (xDrive40) et 200 kW (xDrive50), la fiche technique est au final relativement classique sur ce niveau de gamme.

BMW rappelle que les batteries, produites en Allemagne, sont assemblées à partir de métaux (lithium et cobalt) dont l'origine est certifiée, notamment grâce à la technologie Blockchain. Les moteurs, eux, font l'impasse sur les fameuses terres rares, qui sont de toute façon de moins en moins utilisées.

Les prix sont déjà connus : 86 250 € pour l'iX xDrive40 et 103 500 € pour l'iX xDrive50.