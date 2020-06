BMW iX3 : le SUV électrique livré dès la fin d'année

La voiture électrique se fait terriblement attendre en Allemagne. Mis à part quelques modèles haut de gamme et élitistes (Audi e-tron, Mercedes EQC...), on ne peut pas dire que les grands groupes d'outre-Rhin se soient empressés de lancer de nouveaux modèles. Mais les prochains mois vont être synonymes d'arrivées : gamme Volkswagen ID, nouvelles Audi e-tron et Mercedes "EQ", et surtout les premières BMW électriques de nouvelle génération.

BMW confirme que l'iX3, version électrique du X3, proposera entre 400 et 450 km d'autonomie selon le cycle WLTP. La production de l'iX3 débutera dans le courant de l'été avec des livraisons débutant en fin d'année. Le SUV allemand arrivera donc au bon moment, à savoir en avance sur les premières livraisons du Tesla Model Y européen, qui s'annonce comme l'un de ses grands rivaux.

BMW ayant enregistré tous les noms de "iX1" à "iX9", il paraît probable que la marque développera des versions électriques de la plupart de ses modèles importants. Après l'iX3, nous découvrirons également la berline i4, qui est en fin de développement.