BMW : les X5 et X6 adoptent la microhybridation en diesel

Il y a urgence à réduire drastiquement les rejets de CO2 chez les constructeurs en Europe. Selon une récente étude, une large partie d'entre eux n'arriveront pas à atteindre leur objectif d'ici 2021. En attendant, les marques font avec les "moyens du bord" en lançant à tour de bras des hybrides, qu'ils soient simples, rechargeables ou "mild", cette fameuse technologie très légère qui permet de grapiller quelques grammes de CO2 avec un réseau électrique 48V et de la récupération d'énergie.

Les X5 et X6 40d (six cylindres en ligne diesel) reçoivent, chez BMW, une microhybridation. La batterie 48V est associé à un petit moteur électrique de 11 ch et d'une récupération d'énergie au freinage plus poussée.

Les rejets de CO2 du X5 xDrive40d sont désormais comprises entre 154 et 167 g/km selon finition (et équipements, tailles de jantes...). Ceux du X6 doté du même moteur vont de 153 à 164 g/km, le SUV coupé profitant d'un dessin légèrement favorable.