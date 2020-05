BMW mettra la 760Li à la retraite en 2020, avec la fin possible du V12

En ces temps de restriction d'émissions de CO2, il est logique pour les constructeurs de commencer par faire la chasse aux plus gros moteurs. Après le V12 biturbo Mercedes, ce serait au tour de son homologue BMW de prendre sa retraite selon Bimmertoday qui annonce l'arrêt de la production de la 760Li, la dernière BMW à douze cylindres, pour l'automne 2020.

Les spécialistes de la marque bavaroise vont plus loin en expliquant que le bloc ne sera plus reconduit, BMW ne trouvant plus de raison d'investir pour un moteur de niche tel que le V12 face aux nouvelles limitations en matière de CO2 pour les constructeurs. Même si, il faut le rappeler, le calcul de la moyenne de CO2 se fait par une pondération des ventes : en clair, les très rares ventes de BMW à moteur V12 ne pèsent pas bien lourd dans le calcul.

Il est une autre marque que l'on ne cite pas mais qui pourrait, à plus long terme, voir sa philosophie changer : Rolls-Royce. Le constructeur anglais fait exclusivement appel au bloc N74 de BMW pour ses autos, et s'il vient à disparaître, il faudra trouver une nouvelle recette pour l'ensemble des modèles du catalogue. La Phantom et le Cullinan étant des produits récents, on voit toutefois mal le groupe BMW stopper brutalement le V12 pour Rolls-Royce.