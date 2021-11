BMW : nouveau (et ancien) logo pour les 50 ans de Motorsport

Lecteurs nostalgiques, cette actualité vous est destinée. Le 24 mai prochain, BMW M fêtera ses cinquante ans, avec on l'imagine un grand nombre de surprises : évènements spécifiques pour les clients et passionnés (Concours d'élégance en mai, Goodwood Festival of Speed, Pebble Beach par la suite et enfin 24 Heures du Nürburgring), séries spéciales, nouveau modèle (XM ?) et petites attentions sympathiques telles que celle-ci.

En effet, pour toutes les BMW M assemblées à partir de mars 2022, il sera possible d'opter pour ces logos M au look historique. Les emblèmes de capot et de moyeux de roues seront aux couleurs historiques de BMW Motorsport, adopté en 1973 par la division sportive. L'origine du choix des couleurs est rappelée par BMW : le bleu pour BMW, le rouge pour la compétition et le violet pour "le lien entre les deux".

BMW annonce par ailleurs qu'il sera possible de les commander dès 2022, tout comme une palanquée de teintes de carrosseries elles aussi historiques : pas moins de 50 couleurs seront disponibles (dont Dakargelb, Feuerorange, Daytona Violett, Macaoblau, Imolarot ou Frozen Marina Bay Blue) !