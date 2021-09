BMW Série 4 cabriolet : un nouveau gros moteur diesel

Dans la phase de transition du thermique vers l'électrique, chez beaucoup de marques, le diesel est la première victime. Mais du côté de BMW, il n'est pas encore question de faire le ménage dans l'offre de blocs abreuvés au gazole !

Exemple avec la nouvelle Série 4 Cabriolet : déjà proposée en 420d de 190 ch et 430d de 286 ch, elle s'apprête à recevoir une version diesel encore plus puissante. Il s'agit de la M440d xDrive. Ce modèle reçoit un six cylindres en ligne fort de 340 ch. Le couple maximal est de 700 Nm. Il faut seulement 5,0 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Comme son nom l'indique, la M440d xDrive est dotée d'une transmission intégrale. Le moteur est associé à une boîte auto Steptronic à 8 rapports. De série, il y a un différentiel M Sport. Ce moteur est doté d'une micro-hybridation 48 volt. De quoi faire abaisser les émissions de quelques grammes.

Selon l'équipement, les rejets de CO2 varient de 157 à 172 g/km. C'est évidemment le gros intérêt du diesel ! L'équivalent essence M440i (avec 374 ch) évolue de 177 à 192 g/km. La M440d limitera donc la casse en matière de malus. Le prix pour le marché français n'est pas encore connu.

Autre changement technique de la rentrée chez BMW : les X1 et X2 18d, avec un moteur diesel de 150 ch, ont désormais d'office la boîte Steptronic 8 rapports.