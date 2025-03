BMW souffle le chaud et le froid sur ses prototypes Neue Klasse

La démarche est curieuse. Que Bmw publie sur son site presse des photos et vidéos de prototypes, ce n'est pas la première fois, et on est plutôt pour. Surtout si cela concerne les futurs modèles de l'ère "Neue Klasse", dont les concepts berlines et SUV nous ont particulièrement fait saliver au dernier Mondial de l'Auto. Par contre, aucune information à se mettre sous la dent, hormis les lieux des prises de vues : Arjeplog en Suède, pour les tests par grand froid, et Afrique du Sud, sans aucune précision, pour les essais brûlants. Faisons sans !

Bon, on peut déjà trouver les températures dans les archives météorologiques des derniers mois : en Suède, on relevait -15 °C en moyenne pour les minimales en janvier, avec des chutes à -28 °C, puis -10 °C en moyenne en février avec -22 °C dans le pire (ou le meilleur ?) des cas, et enfin -9 °C en mars avec jusqu'à -24 °C.

De quoi mettre à l'épreuve deux prototypes de berline, comme en attestent les photos, dont on peut imaginer une version électrique préfigurant la future i3, et l'homologue hybride (micro ou rechargeable) annonçant la future Série 3. Outre un profil ramassé, on décèle un penchant pour la glisse sur la neige… Des tests hivernaux où la version SUV ne semblait pas figurer.

Le proto du futur iX3 était, en revanche, présent de l'autre côté du globe où règne actuellement l'été, au côté d'une berline à l'énergie inconnue. Le mercure y a atteint des seuils élevés mais sans excès, avec une moyenne de 32,8 °C au centre de l'Afrique du Sud pour les maximales en janvier, et des pics à quasi 37 °C. Là encore, aucune info à relayer, et toujours pas de détail technique.

BMW s'est contenté, récemment, de rappeler sa recherche de simplification de la conception avec notamment un faisceau de câbles allégé de 30 % sur les véhicules électriques (soit 600 mètres de fils en moins), et des batteries aux densités énergétiques améliorées. Le constructeur indique également l'intégration de quatre ordinateurs embarqués hautes performances améliorant la connectivité, la conduite semi-autonome, l'efficacité dynamique et le confort, avec des capacités de calculs vingt fois supérieures à celles des modèles actuels, ainsi que l'arrivée d'une intelligence artificielle. Pour le reste, il convient d'attendre, ou de relire nos plus récents articles agrémentés de photos scoop, au premier rang desquels les prévisions des trois prochaines années…