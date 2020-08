BMW : vers une simplification du recyclage des batteries

En réponse à

"garantir un recyclage à 100% des batteries BMW." Argument marketing intéressant....mais peu crédible....ou en faisant comme les autres ...reste 10% vers l'incinération et 2% vers l'enfouissement...Sous couvert de "secret technique" ils se passeront bien de développer leur procédé au niveau des médias.....de peur d'être copiés? Et alors, la planète on la protège ou pas? Le V.E est-il si vertueux de sa fabrication à son démantellement?