BMW X2 : l'hybride rechargeable à partir de 49 000 €

Tient encore une thermique à assistance electrique... vendue de 49 à 55K€ pour ce truc lourdaud et affreux??? et ben... avec un pack batterie de 10kw (batteries chinoises médiocres à -1500€) et en recharge lente (- de 500€)????

Ok en ville on peut rouler en electrique pendant 53km pas trop vite (à vérifier), c le seul et unique point intéressant du plug-in... en espérant que le moteur electrique surement sous dimensionné ne grillera pas trop vite à force de trainer le bestiau... mais qu'est ce qui peut bien justifier ce prix? la (pseudo) technologie? surement pas, toutes ces thermiques à assistance electrique sont faites avec des pièces ultra rentabilisées ... donc quoi?

Sinon l'hybride série toujours pas? flex-fuel non plus? des VE efficaces? encore moins... ils me feront toujours rire ces constructeurs escrocs... ce n'est pas particulier à BMW ne vous inquiétez pas, ce n'est pas mieux chez les autres , le cartel des constructeurs c'est donné le mot pour encore enc... à sec leurs clients qui ne savent même pas ce qu'ils achètent... qui continueront à payer bien sagement la rente $$$AV en bouffant du pétrole en masse...

wahouuuu, ils sont fort quand même...