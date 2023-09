BMW X5 - un hybride de 500 ch - En direct du salon de Lyon 2023

Le nouveau SUV allemand est exposé pour la première fois au public ici dans le Rhône. Le X5 restylé et son dérivé coupé le X6, ont droit à l’habituel restylage de milieu de carrière. L’allemand suit ainsi le cycle de vie de son principal concurrent, le Mercedes GLE.

Contrairement à ce que l’on pouvait s’attendre le X5 restylé ne reçoit pas l’immense calandre BMW. Mais cette dernière est désormais lumineuse sur les versions à six cylindres, un élément de style que l’on retrouvera sur de nombreux modèles de la gamme. La partie avant adopte des optiques aux contours plus fins et à la signature lumineuse revue. Le bouclier est aussi un peu plus longiligne avec une entrée d’air en aluminium de série. Concernant la partie arrière, on note seulement une évolution du graphisme des feux, davantage en forme de X.

En revanche, à bord, le X5 prend un sacré coup de jeune. La planche de bord intègre le « curve display », c’est-à-dire la grande dalle incurvée qui regroupe un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces et un écran tactile de 14,9 pouces. Ce dernier est équipé du dernier système d’exploitation iDrive OS 8.0. conçu par BMW. Plusieurs détails ont aussi été revus comme les buses d’aération, le levier de la boîte automatique ou encore le volant.

Enfin, le X5 voit ses motorisations s’électrifier. Désormais, tous les groupes motopropulseurs sont dotés de l’hybridation légère 48V. Un moteur de 9 kW (12 ch) et de 200 Nm de couple est intégré dans la boîte de vitesses, qui à l’occasion n’existe qu’en sport avec les palettes au volant. Pour le moment, BMW n’indique pas encore les gains de consommation.

Le six cylindres diesel (xDrive30d) adopte quant à lui des pistons en acier au lieu d’éléments en aluminium. Il dispose aussi d’un nouveau processus de séparation d’huile et d’un nouveau système d’injection. Sa puissance passe de 286 à 298 ch et le couple atteint 670 Nm. La version hybride rechargeable xDrive50e bondit en puissance pour atteindre 490 ch, soit près de 100 ch supplémentaires ! Le bloc thermique grimpe de 27 ch tandis que l’électrique augmente de 84 ch (197 ch). Ce X5 abat le 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes. La batterie évolue également en voyant sa capacité passer de 20,9 à 25,7 kWh. En tout électrique, cette version peut parcourir entre 94 et 110 km selon le cycle.

Du côté des aides à la conduite, de nouvelles applications sont disponibles comme le stationnement automatisé, depuis son iPhone, dans et hors des places et les manœuvres complètes jusqu’à 200 mètres. Le BMW X5 phase 2 sera lancé au printemps 2023, en même temps que le X6. Les tarifs débutent à 88 500 €. Même si les évolutions sont notables, il faut tout de même souligner la hausse des tarifs, variant de 6 750 à 10 900 € suivant les versions.

Le stand BMW était encore en plein aménagement. Nous avons ainsi réalisé ce sujet pendant la mise en place, le nettoyage et la construction du stand qui ouvrira ses portes au public dès demain.