Bombe anti-crevaison, pose d'une mèche, comment réparer une roue crevée ?

Depuis plusieurs années, déjà, les roues de secours ont déserté les coffres de nos autos. D’abord réduites en taille, avec les "galettes", elles ont peu à peu laissé place à des kits de gonflage.

Résultat, l’appel de l’assistance est souvent nécessaire. Pourtant, il existe deux solutions pour s’éviter cela ou reporter le remplacement de votre pneu.

La bombe anti-crevaison

La première consiste à utiliser une bombe dite anti-crevaison. Ce produit se trouve facilement dans un centre-auto pour une petite dizaine d’euros. À noter toutefois qu’elle doit correspondre à la taille de votre pneu (17 pouces, SUV…).

Une bombe anti-crevaison ne sera d’aucune utilité si votre pneu présente une entaille au niveau du flanc. En revanche, ce produit est adapté si une petite vis a traversé la bande de roulement, ou dans le cas d’une crevaison lente.

Il faut tout d’abord dégonfler entièrement le pneu et placer la valve le plus bas possible. Vissez la bombe à cette valve, comme un gonfleur, la placer verticalement et la vider totalement.

Une fois le pneu entièrement gonflé, il est impératif de rouler immédiatement pendant 10 à 15 minutes à une vitesse assez faible, de l’ordre de 50 km/h environ. Cette étape permet au produit de s’appliquer sur l’entièreté du pneu, et de façon homogène, avant que celui-ci ne se fige.

Profitez de ce "roulage" pour vous diriger directement vers un garage et vérifier la pression du pneu. Selon la dimension de la bombe, il sera nécessaire de l’ajuster. La fiabilité de ce type de produit reste aléatoire selon le dommage qu’a subi votre pneu. Cette solution ne peut être considérée comme pérenne et la vérification de votre pression doit être quotidienne.

La pose d’une mèche

Comme pour une bombe anti-crevaison, dénicher un kit de réparation est aisé et cela ne coûte guère plus cher.

Toutefois, cette deuxième option est plus complexe. Tout d’abord, il faut démonter la roue (voire notre tuto sur la pose de la roue de secours), repérer la vis ou le clou coupable, le retirer et dégonfler le pneu. Si le coupable en question se situe sur le flanc, la réparation est impossible, le pneu doit obligatoirement être remplacé. Seule la bande de roulement peut accueillir une mèche.

À l’aide de la lime comprise dans le kit, il faut agrandir et uniformiser le trou. Cette étape n’est pas toujours facile et peut nécessiter de la force comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus.

La mèche doit ensuite être insérée dans l’œillet de l’aiguille et l’enfoncer dans le trou en prenant soin de laisser une partie visible. Tournez un quart de tour et retirer d’un seul coup l’aiguille. La dernière manipulation consiste à couper la mèche au ras du pneu.

Enfin, regonflez celui-ci aux préconisations du constructeur et remontez-le sur votre voiture. Comme pour la bombe anti-crevaison, cette réparation est uniquement temporaire. In fine, le pneu sera à remplacer.