Bonne nouvelle, le prix du carburant baisse encore

Après des mois d’augmentation sans fin des prix du carburant, la baisse des tarifs constatés dans les stations-service de France continue. Les dernières données du Ministère de la Transition écologique sur lex prix moyens du carburant en France, publiées ce mardi 16 août, montrent en effet une nouvelle baisse. Le litre de sans plomb 95 se négociait à 1,736€ à la fin de la semaine dernière et celui de diesel à 1,79€. Soit un recul de respectivement six et quatre centimes par rapport à la semaine précédente.

On n’avait plus vu de l’essence aussi peu chère depuis le début du mois d’avril, juste après la mise en place de la remise gouvernementale de 15 centimes (18 centimes TTC en France métropolitaine). Ou même depuis février 2022 sans la remise.

Bientôt du carburant à moins de 1,5€ le litre ?

Précisons que cette bonne nouvelle du repli des prix du carburant en cache une mauvaise : celles des inquiétudes des marchés face à une possible récession mondiale, qui fait chuter le cours du baril de pétrole Brent depuis quelques jours. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il se situe à peine au-dessus des 93 dollars. Très loin des pics à plus de 133 dollars vus ces derniers mois, donc.

A ce rythme et avec la remise gouvernementale portée à 30 centimes par litre de carburant dès le 1er septembre prochain, verra-t-on bientôt de l’essence et du diesel à moins de 1,5€ du litre ? Si l’on ajoute à cela la future remise de 20 centimes dans les stations TotalEnergie, la facture des pleins pourrait sérieusement s’alléger d’ici quelques jours. A condition que le prix du baril ne s’envole pas à nouveau à la rentrée !