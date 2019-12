Bonus écologique : voici les baisses des aides à venir pour les électriques

Le gouvernement vient enfin de dévoiler ses intentions pour le bonus écologique qui s'applique aux voitures électriques. Pour rappel, les règles de cette aide sont fixées par décret, traditionnellement juste avant le jour de l'An, alors que les règles du malus sont comprises dans la loi de finances.

Il y aura toujours une aide maximale de 6 000 € pour les particuliers en 2020. Mais attention, celle-ci sera réservée à des véhicules qui coûtent moins de 45 000 €. Cela correspond aux citadines branchées et quelques modèles compacts. Entre 45 000 et 60 000 €, le bonus sera divisé par deux, à 3 000 €. Et au-dessus de 60 000 €, il n'y aura plus rien. Les véhicules haut de gamme de type Tesla Model S ne seront ainsi plus aidés.

Le ministère de la Transition Ecologique a aussi dévoilé les projets pour les années suivantes, la filière automobile ayant demandé de la visibilité à moyen terme. Ce n'est pas vraiment une surprise : le bonus maximal baissera. Il sera pour les personnes physiques de 5 000 € en 2021 puis de 4 000 € en 2022. Le ministère le justifie par une baisse à venir des tarifs des voitures électriques, qui sera selon lui "accélérée par les nouvelles normes européennes sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des constructeurs automobiles".

Assurément, les ventes de voitures électriques vont vraiment décoller dans les mois à venir grâce à une offensive de lancement. En 2020, ce sera le début des livraisons pour les électriques de PSA (DS3 Crossback E-Tense, Opel Corsa-e, Peugeot e-208), la Honda e, la Mini Cooper SE, la Volkswagen ID.3… Pas sûr toutefois que les constructeurs, qui doivent investir des sommes colossales pour développer ces nouveaux modèles électriques, souhaitent rapidement faire baisser les prix !