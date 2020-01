Borne Ionity : le tarif change, jusqu'à 70 euros le "plein" d'une électrique !

Les clients des véhicules électriques européens actuels et futurs peuvent se poser des questions sur la recharge lors des longs trajets. Le réseau Ionity vient en effet de leur jeter un pavé dans la figure en annonçant un changement de tarification : désormais, le plein ne sera plus un forfait de huit euros, mais bien un tarif au kWh, facturé 0,79 centimes.

C'est bien simple, le "plein" d'une Porsche Taycan de 90 kWh vaudra environ 70 € sur les bornes Ionity. Et sachant qu'il sera grosso modo possible de faire entre 200 et 300 km sur autoroute à 130 km/h avec l'Allemande, faites le calcul....

Ces bornes ont pourtant été développées par un consortium de constructeurs européens pour tenter d'offrir une alternative au réseau de Tesla, les Superchargers. Sauf que chez ces derniers, le prix est de 0,24 cts/kWh... Et même gratuit lors d'offres sur plusieurs mois pour les clients de la première heure en Model S et X.

Pour les dirigeants de Ionity, le tarif se justifie par deux choses : la présence des bornes sur autoroute (ces emplacements sont chers) et surtout la puissance d'une station, d'environ 1,2 MW, ce qui permettra théoriquement à plusieurs véhicules de se charger à au moins 200 kW, quand la puissance des bornes de Tesla descend bien plus lorsqu'il y a deux véhicules par borne.

Malgré tout, ce tarif risque de très mal passer auprès des propriétaires actuels et futurs qui comptaient sur ce réseau et qui n'ont pas opté pour une Tesla...