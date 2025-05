Brabus veut rassembler ses millionnaires sur une île

La course au parc immobilier le plus spectaculaire se poursuit chez les constructeurs. Après les immeubles signés Aston Martin ou encore Porsche à Miami, voici maintenant le projet de l'île Brabus.

Le programme annoncé via une vidéo publiée sur la plateforme vidéo Youtube montre l'ambition de la firme pour ce quartier de rêve. L'idée consiste à bâtir un ensemble de structures sur une surface totale de plus de 100 000 mètres carrés sur la côte d'Abou Dabi dans le secteur d'Al Seef District. Un lieu à proximité immédiate des accès à l'aéroport de Zayed et des voies express pour rejoindre Dubai.

Un projet ambitieux

D'après la brochure, Brabus érigera sur son île non moins de cent villas individuelles et quatre tours. En plus de la vue sur la mer, les clients pourront personnaliser l'intérieur des bâtiments à la manière du configurateur des voitures commercialisées par le préparateur. Comprenez par là que des matériaux nobles et des détails très spécifiques seront de la partie pour être sûr de ne pas avoir la même bâtisse que le voisin. La date de lancement du chantier et les tarifs ne sont pas révélés pour l'instant. Les commerciaux doivent d'abord vendre les 350 appartements et 100 maisons aux surfaces allant de 100 à 500 mètres carrés.