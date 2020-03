Bugatti détaille la Chiron Pur Sport

Pour vous occuper et rêver un peu le temps d'un confinement, Bugatti vous propose une petite visite guidée de la dernière née de Molsheim, la Chiron Pur Sport. Remettons les choses dans leur contexte pour ceux qui n'auraient pas suivi la présentation digitale à l'occasion du salon de Genève annulé : la Chiron Pur Sport repose sur la Chiron Sport.

Elle a perdu une cinquantaine de kilogrammes grâce aux jantes en magnésium (à ce niveau de prix, croyez-le, les ailettes aérodynamiques... sont en option !). L'imposant aileron fixe en carbone de 1,9 mètre et les réglages spécifiques de suspension font partie du programme d'une auto plus rigide, plus radicale et plus affûtée que la Chiron classique. Sans pour autant faire dans la surenchère : le W16 est inchangé et toujours à 1500 ch. Seul le régime maximal a été augmenté de 200 tr/mn. Elle fait également appel à des pneumatiques spécifiques Michelin Sport Cup 2 R en dimensions généreuses : 20/285 devant, 21/355 derrière.

Bref, une liste de modifications légères et des gains plutôt marginaux sur une auto déjà extrême. Bugatti en profite quand même pour gonfler le prix de vente qui atteint désormais 3,5 millions d'euros. Pour en savoir plus sur cet engin exceptionnel, voici la présentation réalisée au siège de la marque.