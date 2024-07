BYD va lancer trois nouvelles voitures hybrides rechargeables

Comme MG, Byd cherche à pénétrer le marché automobile européen. Mais pour l’instant, le constructeur chinois n’arrive pas à atteindre les gros volumes dont peut se targuer son concurrent du groupe SAIC. Et comme tous les constructeurs automobiles chinois, BYD va souffrir des nouvelles taxes douanières mises en place au sein de l’Union européenne destinées à rendre plus chères les voitures électriques fabriquées dans l’Empire du milieu.

Mais en plus de ses modèles électriques, BYD va miser davantage sur les véhicules hybrides rechargeables qui ne sont justement pas soumis à ces nouvelles taxes. La marque commercialise déjà chez nous le Seal U DM-i, un SUV familial proposé à partir de 38 900€ (un prix un peu plus élevé que le MG EHS plus compact qui a déjà connu un joli succès en Europe).

Trois nouveaux modèles hybrides rechargeables

Comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar, BYD prévoit de lancer pas moins de trois nouveaux modèles hybrides rechargeables en Europe l’année prochaine. On ignore pour l’instant quels modèles mais sachant que BYD vend déjà en Chine des versions hybrides rechargeables de ses berlines 06 et 07 mais aussi du SUV Song L, ce sont peut-être ces véhicules-là qui doivent arriver prochainement.

Ces modèles permettront-ils à BYD de réussir en Europe, sachant que les marques chinoises sont traditionnellement moins au point sur les moteurs thermiques que sur les machines électriques ? Pas certain, d’autant plus qu’on parle de véhicules assez chers dans l’absolu même si les modèles de BYD resteront plus abordables que leurs concurrents européens des mêmes catégories. Pour l'instant, les seules voitures chinoises qui cartonnent en Europe sont à très bas prix.