C'est la fin de la dynastie Picasso chez Citroën

Un monospace de plus s'en est allé. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit du Grand C4 SpaceTourer. Le véhicule n'apparaît plus dans le configurateur de Citroën. Pour rappel, la silhouette courte avait déjà disparu. Évidemment, vous connaissez le refrain maintenant, c'est la faute aux SUV ! Avec eux, les ventes des monospaces se sont écroulées. La tendance SUV avait d'ailleurs déjà incité Citroën à remplacer le C3 Picasso part le C3 Aircross.

La firme aux chevrons n'est donc plus présente sur le marché du monospace compact, alors qu'elle en a été un poids lourd. Le monospace compact a d'ailleurs participé à la relance de Citroën au tournant de l'année 2000.

En 1998, la marque a présenté le Xsara Picasso, sa riposte au Renault Scénic, apparu deux ans plus tôt. Mais le marché du monospace compact était encore naissant et a connu son âge d'or entre 2000 et 2010. Citroën en a donc bien profité, le modèle connaissant un joli succès, avec environ 1,75 million d'exemplaires écoulés. Il a d'ailleurs été si populaire que dire "Je roule en Picasso" suffisait !

Avec la deuxième génération, lancée en 2006, le Picasso est passé de Xsara à C4 et a vu double, avec une silhouette courte et une version longue à 7 places. Une double offre conservée pour la troisième génération, née en 2013. Celle-ci a été celle de l'abandon du nom Picasso en cours de route, en 2018 (la marque évitant ainsi de payer des royalties aux ayants droit).

Le C4 Picasso est ainsi devenu C4 SpaceTourer, une manière aussi de créer une famille avec le SpaceTourer, le combispace dérivé du Jumpy. D'ailleurs, si on peut dire que Citroën ne propose plus de monospaces "conventionnels", il reste pour les familles les dérivés des utilitaires. Il y a ainsi le Berlingo et le SpaceTourer. Problème toutefois, depuis début 2022, ces véhicules n'existent plus qu'en électrique, le thermique ayant été stoppé net pour des raisons de normes CO2.

La clientèle familiale est donc forcée à se tourner vers le C5 Aircross ! Celui-ci soigne d'ailleurs sa modularité.