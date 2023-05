Ça se complique encore pour le Tesla Cybertruck

Tout le monde attend avec impatience de voir ce que donnera la version définitive du Tesla Cybertruck. Le premier pick-up de la marque, qui a fait sensation en 2019 lors de sa présentation officielle dans sa forme conceptuelle, a choqué tout le monde avec son design hors du commun. Initialement annoncé pour une commercialisation dès l’année 2021, l’utilitaire hors normes de Tesla a depuis été repoussé à plusieurs reprises. Compte tenu des défis posés par l’industrialisation d’un engin aussi détonnant, on comprend aisément les raisons de ces retards. Alors que le Cybertruck doit enfin démarrer sa production à la fin de l’année, Elon Musk a donné quelques précisions sur l’avancée du projet à l’occasion de sa dernière conférence (où il a également montré le profil d’un nouveau modèle).

Comme on pouvait s’y attendre, l’objectif initial de prix du Cybertruck ne sera pas respecté. Promis à 40 000 dollars dans sa version de base, le pick-up a coûté beaucoup plus cher que prévu en développement et subit aussi la hausse du coût des matières premières et de l’énergie. Dans quelles proportions son prix va-t-il augmenter ? Pour l’instant, Elon Musk ne donne aucun chiffre mais il pourrait malheureusement se rapprocher de l’addition d’une Model S plutôt que d’une Model 3 de base.

Qui gardera ses pré-commandes ?

Rappelons que pas moins d’un million et demi de clients se sont positionnés pour précommander un exemplaire du Cybertruck depuis le début. Avec une hausse substantielle de son prix, combien de ces clients annuleront leur pré-commande ? Elon Musk confirme en tout cas que la production du Cybertruck démarrera d’abord à petite échelle, avant de pouvoir atteindre théoriquement les 250 000 exemplaires annuels à rythme de croisière si la demande est au rendez-vous. Si tel était le cas, il se rapprocherait des volumes de production des Ford F-150, Ram et autres Chevrolet Silverado qui dominent toujours le marché des pick-up aux Etats-Unis. Et toujours pas un mot sur l’éventuelle commercialisation du Cybertruck en-dehors de l’Amérique et notamment en Europe…