Ca y est, le carburant est beaucoup moins cher en France

Depuis le 1er septembre dernier, la remise gouvernementale sur le prix du carburant est de 30 centimes par litre au lieu de 18 précédemment en France métropolitaine. Cette augmentation de la remise devait logiquement entraîner une baisse des prix moyens à la pompe, une fois les cuves des stations remplies avec du carburant moins taxé. Et comme entre-temps le prix du baril de pétrole a lui aussi chuté sur le marché international (il était à 93,24 dollars ce vendredi 2 septembre), le contexte est actuellement parfait pour trouver de l'essence vraiment peu chère.

Hier dans une station habituellement bien positionnée en matière de prix bas à Marseille, j'ai trouvé du sans plomb 95 à 1,528€ du litre. Partout dans la ville et même aux stations les plus chères d'ordinaire, les tarifs affichés reviennent à des niveaux dignes du printemps 2021 sur l'essence. Le diesel reste lui plus cher car l'augmentation de la remise n'annule pour l'instant pas la forte hausse qu'il a connue ces derniers jours. D'après le site comparateur Carbu.com, le prix moyen du sans plomb 95 E10 en France était de 1,575€ au litre le vendredi 2 septembre. Celui du diesel, de 1,833€ le litre et celui du sans plomb 98, de 1,687€ du litre.

Pour combien de temps ?

Pour rappel, la remise de 30 centimes par litre restera valable jusqu'à la fin du mois d'octobre. Elle se réduira ensuite à 10 centimes seulement le 1er novembre, puis doit totalement disparaître au 31 décembre. Reste maintenant à savoir comment va évoluer le cours du baril de pétrole, sachant que les principaux producteurs comme l'Arabie Saoudite menaçaient récemment de baisser leur production pour limiter la chute des prix. Dans le même temps, la valeur de l'électricité explose littéralement en Europe à cause de la flambée des prix du gaz...