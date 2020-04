Cadillac lance le label sportif Blackwing sur ses berlines

Cadillac prépare un nouveau label sportif exclusif baptisé "Blackwing". Un nom qui n'est pas nouveau puisqu'il désignait un V8 4.2 biturbo utilisé notamment sur la CT6-V. Une architecture inédite pour Cadillac qui avait plutôt été habitué jusqu'ici au V8 6.2 compressé. La réduction de la cylindrée avait donc été compensée par la présence de deux turbocompresseurs pour un moteur rageur de 550 ch.

"Blackwing" sera donc désormais plus qu'un moteur, ce sera une gamme d'autos spécifiques. Un peu à la manière d'un Black Series chez AMG, les modèles Blackwing se voudront plus radicaux, probablement produits en édition limitée et avec des caractéristiques intéressantes.

Peu de choses ont fuité sur ces CT4-V et CT5-V "Blackwing", mais les deux autos devraient faire appel à une boîte de vitesses manuelle. La première a droit au V6 3.0 biturbo et la seconde à un V8 tandis que la CT5-V continue de faire confiance au V8 6.2 compressé, probablement agrémenté dans cette variante musclée.