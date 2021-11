Calendrier Pirelli 2022: sur la route avec Bryan Adams

Annulé en 2021 pour cause d’épidémie de Covid, le très attendu calendrier Pirelli revient en 2022 avec pour cette 48ème édition une connotation 100% musicale, ainsi que l’a voulu le rocker et photographe canadien Bryan Adams qui en signe les prises de vues.

Celles-ci se sont déroulées dans deux lieux très connus à Los Angeles, à savoir les fameux Château Marmont Hotel et Palace Theatre, ainsi qu’à l’hôtel Scatinatella de Capri.

Grimes (septembre)

Intitulé « On the road », ce calendrier 2021 met scène des musiciens très connus (Cher, Iggy Pop, Rita Ora, Jennifer Hudson) et d’autres encore en devenir (Grimes, Normani, Bohan Phoenix, Saweetie, St. Vincent, Kali Uchis) sur le thème de la vie d’un artiste en tournée.

« Il serait très, très difficile de résumer tout ce qui se passe sur la route d’une tournée en quelques jours de shooting photo. », commente Bryan Adams « Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de représenter certains de ses aspects... par exemple, les musiciens ne voient jamais vraiment l'avant du bâtiment, ils voient l'arrière du bâtiment, la porte de la scène, les coulisses, le sous-sol... on passe de la porte de la scène à la porte de la voiture, à la porte de l'hôtel, à la porte du train, à la porte du bus. On voit un tas de portes, toujours dans le cadre d’un voyage... »

Le calendrier est présenté sous la forme d’une pochette de disque vinyle, et il est à noter que le musicien a composé à cette occasion une chanson intitulée On the road (comme le calendrier, donc), qui figurera sur son prochain album.