Canyon, fabricant de vélo, se met au véhicule électrique

Le vélo a profité du confinement et des problèmes sanitaires pour progresser. Qu'il soit "musculaire" ou à assistance électrique, il permet souvent de gagner du temps dans les grandes villes tout en fuyant des transports en commun un peu trop bondés. Le vélo affiche toutefois des inconvénients majeurs pour certains. "Même si la popularité des VAE s'envole dans les zones urbaines, 45% des utilisateurs potentiels veulent une forme de transport qui les protège du vent, de la pluie ou de la neige".

C'est dans ce cadre que le fabricant allemand de cycles Canyon a développé un concept de quadricycle baptisé Future Mobility. Il est censé combiner les avantages du vélo et ceux d'un véhicule caréné et fermé. A l'intérieur, il y a donc des commandes manuelles pour se diriger, et il faut pédaler ! Théoriquement, puisqu'il s'agit d'un vélo à assistance, nul besoin de carte grise, d'assurance obligatoire et de contraintes administratives liées à l'usage d'une automobile.

Le concept est par ailleurs modulaire et peu embarquer quelques petits bagages : "lorsqu'elle n'est pas nécessaire à la protection contre les éléments, la capsule peut coulisser sur deux rails pour ouvrir le cockpit. Ce "mode ouvert" est idéal par temps chaud ou si le pilote veut ressentir l'ambiance de la conduite d'un cabriolet. La capsule offre assez d'espace derrière le pilote pour asseoir un enfant, charges des bagages ou les courses. Elle peut coulisser encore plus pour faciliter l'installation."

Léger, compact, il peut aussi bien circuler sur route comme un Renault Twizy que sur piste cyclable. Et cela fait une grosse différence ! De plus, Canyon parle d'une batterie de 2000 Wh qui donnerait droit à 150 km d'autonomie en ville. Selon Canyon, il serait possible de doubler cette autonomie en conditions idéales.