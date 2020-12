Caradrier de l'Avent - Combien de points de permis sont perdus chaque jour ?

En réponse à

Et ça serait le double de points perdus sans Easy-Rad and Co.

Pour ma part j'ai jamais vraiment perdu de point. Soit j'utilisais le permis marocain d'un ami qui avait points illimités (avant de faire adapter son permis car il n'est plus étudiant), soit j'utilise ce genre de sites qui fonctionnent très bien.

Il n'y finalement qu'en cas d'interception où la perte de point n'est pas évitable. Sinon le reste du temps vous pouvez ne pas les perdre. Si on rajoute à sa le stage tous les ans qui permet de récupérer 4 pts. Le système est bien fait en France, on ne perd pas son permis facilement quand on est malin ou que l'on a du fric.