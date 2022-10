Carburant : une aide ciblée pour les automobilistes français en 2023

Les automobilistes français ont un tout petit peu de répit pour profiter d'un carburant moins cher. En raison des mouvements de grève récents chez TotalEnergies et ExxonMobil, qui ont entraîné de nombreuses pénuries dans les stations-service du pays, le gouvernement a en effet décidé de prolonger sa remise de 30 centimes d'euros par litre de carburant jusqu'à la mi-novembre. Après cette date, les Français devront faire leur plein de carburant au prix normal. Sachant que ces prix ont déjà fortement grimpé ces derniers jours à cause des perturbations liées aux grèves, certains ont déjà des sueurs froides sachant que la remise baissera à 10 centimes dès le 15 novembre avant de disparaître totalement le 1er janvier 2023.

Le gouvernement n'abandonnera pas pour autant tous les automobilistes : il se concentrera désormais sur ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler, dont les revenus sont les plus modestes. Gabriel Attal, le ministre du budget, vient de déclarer au micro de France Info qu'un dispositif ciblant les gros rouleurs arrivera dès le 1er janvier 2023.

11 millions de foyers pourraient en profiter

D'après Gabriel Attal, pas moins de 11 millions de foyers pourraient profiter de ce nouveau coup de pouce. Pour en bénéficier, il faudra travailler, posséder une voiture et ne pas déclarer des revenus au-dessus d'un certain seuil. Les modalités exactes et l'étendue de l'aide seront connues d'ici la fin de l'année et il faudra vraisemblablement s'inscrire sur un site spécialement mis en ligne par le gouvernement pour en bénéficier.