Surprises : Macron augmente le bonus écologique à 7000€, la remise carburant prolongée

A l'occasion de son passage au journal télévisé sur TF1, la première ministre Elizabeth Borne a annoncé que la remise gouvernementale sur le prix du carburant sera finalement prolongée de 15 jours : alors qu'elle devait passer de 30 à 10 centimes par litre le 1er novembre prochain, elle durera jusqu'au 15 novembre.

L'objectif ? Permettre aux Français d'en profiter jusqu'au bout en ces temps de pénuries aux stations-service. Et alors que le gouvernement demandait il y a quelques jours à TotalEnergies de prolonger sa remise supplémentaire de 20 centimes en vigueur depuis le 1er septembre dernier, on attend de savoir si la société française va elle aussi faire un effort supplémentaire.

Un bonus écologique de 7000€ pour l'achat d'une voiture électrique neuve

L'autre bonne nouvelle de ce dimanche soir, c'est l'annonce par le président Emmanuel Macron de la hausse du bonus écologique à 7000€ pour l'achat d'une voiture électrique neuve. Mais elle ne concernera que « la moitié la plus modeste des ménages français », dans des conditions qui restent à préciser. Rappelons que le bonus écologique, actuellement à 6000€ pour les voitures électriques coûtant moins de 47 000€, doit passer à 5000€ dès le 1er janvier prochain (et à 1000€ pour les modèles coûtant entre 47 000 et 60 000€).