Le gouvernement ne prévoit pas de remise carburant en 2023. Sauf si...

Il faut remonter au début de l'année 2021 pour trouver des prix aussi bas dans les stations-service de France que ceux affichés ces derniers jours. Et pour cause, les automobilistes bénéficient toujours de la fameuse remise gouvernementale de 30 centimes d'euro par litre de carburant distribué, instaurée le 1er septembre dernier et de rigueur jusqu'au 1er novembre prochain. Cette remise gouvernementale se réduira ensuite à 10 centimes par litre de carburant acheté jusqu'au 31 décembre 2022. Et après ? Dans le cadre de sa présentation de la loi de finance pour l'année 2023, le ministre de l'économie Bruno Le Maire vient de rappeler qu'il n'est pas prévu d'instaurer une nouvelle remise de ce genre l'année prochaine. Il faudra donc composer avec des prix plus élevés dans les stations-service l'année prochaine, qui remonteront fatalement près des 2,0€ du litre une fois la suppression totale des aides.

Bruno Le Maire précise toutefois que le gouvernement restera attentif aux variations sur le marché du pétrole et aux éventuelles conséquences sur les prix affichés dans les stations-service de France. Si une nouvelle crise des carburants arrivait l'année prochaine, le gouvernement s'organiserait pour aider à nouveau les Français. Mais plus de la même façon : « si jamais une nouvelle envolée des prix du carburant arrive, nous réagirons pour aider nos concitoyens. Mais cette fois, nous envisageons des mesures d'aide qui ne cibleront que les travailleurs ». L'idée ne serait donc plus de faire baisser le prix des carburants pour tout le monde comme c'est le cas depuis le 1er avril dernier.

Un champ d'application à définir

Resterait alors à définir précisément les contours de cette nouvelle aide. S'agirait-il d'aider tous les Français se rendant au travail en voiture ? Ou uniquement ceux dont les revenus sont les plus bas ? Si le marché des carburants reste tel qu'il est actuellement en tout cas, il n'y aura probablement aucun dispositif prévu. Tout dépendra de l'évolution du prix du pétrole, actuellement limité en raison des craintes de récession.