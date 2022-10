Pénurie d'essence : une aggravation avant la solution

Comme prévu, le week-end a tenu ses promesses. Les automobilistes se sont rués sur les stations-service encore ouvertes et ont vidé les cuves jusqu'à la dernière goutte. Même les chiffres du ministère de la transition écologique, pourtant optimistes au cours de la semaine écoulée, ont été révisés à la hausse, passant de 19 % vendredi, à 20,7 % samedi et à plus de 30 % dimanche concernant les stations totalement fermées, ou partiellement en rupture. Olivier Véran lui-même a changé d'avis. Le porte-parole du gouvernement, qui affirmait mercredi qu'il n'y avait pas de pénurie, mais une simple tension, a reconnu dimanche, que c'était bel et bien une crise.

Où sont les stocks stratégiques ?

Le recours aux stocks stratégiques et l'autorisation spéciale de circulation des camions d'hydrocarbure au long du week-end ? "J'en ai pas vu la couleur" affirmait samedi après-midi ce responsable d'hypermarché d'Indre-et-Loire. Dans ses cuves, il restait étonnamment du gazole, mais plus une goutte de sans-plomb. "J'ai toujours plus de diesel en stock, car c'est la majorité des ventes". Raté pour ce conducteur de Fiat Tipo qui roule au 95. Même s'il garde le sourire, il s'inquiète et se demande si son employeur lui offrira une journée ou lui décomptera une RTT, "puisque je ne pourrais pas aller bosser lundi".

Du coup, ici, il n'y a aucune file d'attente et les stations qui n'offrent même plus de diesel sont purement et simplement fermées. Cette autre station, sur l'autoroute A85, a pourtant réouvert quelques heures, après avoir été livrée samedi matin de quelques centaines de litres seulement. "Et deux heures plus tard, tout était à nouveau vide". Plus au Nord, une bonne moitié des stations d'île de France, des Hauts de France et même du sud-Est, étaient de plus en plus touchées par la pénurie, faute d'avoir été ravitaillées suffisamment par les fameux stocks stratégiques.

Mais qui peut dire l'avenir de cette pénurie ? La CGT a annoncé dimanche matin qu'elle reconduisait sa grève et ses blocages de dépôts et de raffineries, tant chez TotalEnergies que chez ExxonMobil (Esso). En revanche, l'exhortation de différents ministres, qui sont montés au créneau durant tout le week-end a fini par porter ses fruits. Du moins sur le papier. Dimanche, à 15 heures, le communiqué tombe : TotalEnergies accepte de reprendre les négociations sans délai.

Il faut dire qu'à l'origine, le pétrolier avait acté avec les partenaires sociaux aux mois de juillet et de septembre, le fait que les négociations salariales, obligatoires chaque année dans toute grande entreprise, auraient lieu en novembre, et non, comme c'est habituellement le cas, en janvier 2023. À l’époque, tout le monde a considéré ce geste comme une avancée. Les syndicats ont signé mais patatras, à peine un mois plus tard, les raffineries sont bloquées.

Une volte-face qui n'est pas du goût de Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT, le premier syndicat français, s'est désolidarisé de l'action de ses confrères samedi matin, expliquant, à l'intention de son collègue cégétiste Philippe Martinez, qu'il n'était "pas pour les grèves préventives".

De leur côté, les différents partis politiques sont eux aussi entré dans la valse déclarative en tenant consciencieusement leur rôle. La droite LR s'en est prise à l'irresponsabilité de la CGT, tandis que la gauche LFI a préféré attaquer le gouvernement, l'accusant de ne pas avoir anticipé la crise. Clémentine Autain, député du même parti, a quant à elle exprimé sa solidarité avec les grévistes préventifs.

Plusieurs jours seront nécessaires pour que la situation s'améliore

Reste à connaître l'issue de cette crise. La CGT ayant exprimé son souhait de négocier, et la direction de Total ayant fait de même, il est probable que les deux partis pourraient se rencontrer dès aujourd'hui ou dans les jours à venir. Reste à trouver un accord. Le syndicat demande 10 % d'augmentation pour tous et, pour le moment, Total ne propose que 3,5 %. Comme dans toute négociation, le premier devrait baisser ses exigences, et le second augmenter son offre.

D'ici là, et le déblocage qui s'en suivra, en y ajoutant les délais de livraison nécessaires, l'issue devrait prendre quelques jours. Des jours pendant lesquels la galère risque de perdurer et des salariés, comme cet automobiliste d'Indre-et-Loire, risquent d'avoir du mal à se rendre à leur boulot. Même si, en cas d'absence liée à la pénurie d'essence, ils ne pourront pas, renseignement pris, être sanctionnés. Mais ils ne seront pas payés ces jours-là.