Carburants : la situation se complique en France, les prix montent

Il y a quelques jours, le gouvernement français se voulait rassurant à propos de la situation du pays au niveau de ses réserves de carburant. Mais si vous avez besoin de faire le plein de votre véhicule, vous avez probablement constaté de nombreux dysfonctionnements au sein des établissements près de chez vous ces dernières heures. Et pour cause : hier samedi à 13h, le nombre de stations-service « connaissant des difficultés » était officiellement de 20,7% au lieu de 19% vendredi. D'après le ministre de la transition écologique Christophe Béchu, pourtant, la situation devrait « s'améliorer grâce à un recours au stock stratégique et à des autorisations spéciales pour que les camions-citernes puissent circuler le week-end ».

A l'origine des problèmes d'approvisionnement, la grève des salariés de TotalEnergies (ainsi que de ceux d'Exxon Mobil) vient d'être reconduite, même si la CGT se déclare prête à reprendre les négociations dès lundi. Elle se dit d'accord pour « limiter ses revendications aux salaires uniquement », ce qui pourrait potentiellement débloquer la situation dans les jours à venir.

Les prix montent

Marché de l'offre et de la demande oblige, les prix commencent à monter parfois de manière vertigineuse. Hier soir tard sur la route entre Le Mans et Paris pour revenir du GP explorer, nous avons dû payer 2,0€ le litre notre plein de sans plomb 95. Et il n'est plus rare actuellement de trouver des stations-service correctement approvisionnées où le litre de carburant se facture plus de 2€, avec de longues queues de voitures.