Carburants : Total Access arrive sur l'autoroute avec des prix bas

C'est le premier week-end de grands départs en vacances. Et pour ceux qui empruntent l'autoroute, une chose n'a pas changé : les prix des carburants sur les aires de services restent corsés. Mais les concessionnaires autoroutiers commencent à se pencher sur ce problème.

Depuis le 1er juillet, il y a ainsi deux stations Total Access sur le réseau Vinci. Elles sont situées sur l'A46, qui fait le contournement est de Lyon, sur les aires de Communay Nord et Sud. Un emplacement stratégique, juste avant la jonction avec l'A7.

Ce changement d'enseigne ne bouleverse pas l'offre habituelle d'une aire de services. Les stations sont ouvertes 24h/24, avec une boutique qui permet de se restaurer et d'assurer l'entretien de son véhicule. La différence, c'est donc le prix, puisque Total Access, c'est l'enseigne à prix bas de Total.

Et la différence est frappante. Selon les relevés publiés par le site du gouvernement, le litre de gazole sur les aires de Communay était à 1,225 € au 4 juillet. Dans la station Total présente sur l'A7 à l'aire de Solaize, à quelques kilomètres à vol d'oiseau de Communay, le gazole était à 1,379 € !

Un prix étonnamment bas sur l'autoroute. C'est même moins cher que l'enseigne low-cost lancée par le réseau APRR en 2019, nommée Fulli. Sa première station est située sur l'A6 à Dracé, au nord de Lyon. Le litre de gazole y était à 1,305 € ce vendredi.

Le prix cassé à Communay peut s'expliquer par la position particulière de ces stations. Dans cette zone aux portes de Lyon, très dense, les automobilistes peuvent facilement sortir de l'autoroute et trouver en quelques centaines de mètres une station de supermarché aux prix les plus bas. Avec ce prix plus agressif, la tentation est bien moindre.