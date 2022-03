Carburants : une baisse des prix, vraiment ?

Les prix des carburants donnent le tournis. Entre les 4 et 11 mars, ils ont augmenté de manière folle, le litre de SP 95 E10 ayant progressé de 15,8 centimes et celui de gazole de 25,8 centimes ! Et comme l'avait annoncé Michel-Edouard Leclerc, les prix ont ensuite chuté.

Ainsi, entre les 11 et 18 mars, les prix moyens du SP 95 E10 ont reculé de 9,5 centimes, ceux du gazole de 16,5 centimes. C'est la première baisse depuis fin décembre 2021. Mais celle-ci ne gomme finalement pas l'augmentation qu'il y avait eu la semaine d'avant ! Cela permet tout de même de repasser sous la barre symbolique de 2 € le litre, avec pour l'E10 1,9334 € et le gazole 1,9755 €.

La baisse s'explique par une remontée de l'euro face au dollar et par une petite accalmie des cours du pétrole, qui sont fortement impactés par la situation en Ukraine au jour le jour, notamment par les menaces d'embargo sur le pétrole russe. Après avoir frôlé les 130 $, le baril de Brent est redescendu, repassant même brièvement sous la barre des 100 $ en cours de semaine dernière. Mais il est de nouveau en hausse. À l'heure où l'on écrit ces lignes, il est ainsi à 114 $.

D'ailleurs, la baisse que l'on annonce avec le relevé du gouvernement, qui correspond aux prix valables le vendredi, pourrait déjà être oubliée ! Dans un marché devenu hyper volatile, avec des tarifs qui évoluent au gré des livraisons dans les stations, nous avons pu constater que les prix sont repartis à la hausse ce lundi, notamment pour le gazole, davantage impacté par la crise que le sans-plomb.

Dans une de nos stations témoin, un Leclerc dans les Landes, le litre était à 1,89 € vendredi 18 mars. Ce lundi, il s'affiche à 1,98 €.