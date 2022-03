Pourquoi le diesel est-il soudain plus cher que l'essence ?

À 2,50 euros le litre de gazole, c'est du jamais vu. Et, cerise sur un gâteau déjà peu ragoûtant, le diesel coûte désormais entre 5 et 15 cts plus cher que le SP 95. Ces tarifs sont donnés à titre totalement indicatif, tant les cours sont devenus totalement fous avec des variations quotidiennes et, parfois, des prix qui varient d'une heure à l'autre.

Mais au-delà des envolées stratosphériques des prix de ces derniers jours, la question se pose : pourquoi le litre de diesel est-il dorénavant plus cher que le litre d'essence ? Un problème qui ne touche pas seulement le particulier qui va faire le plein de son DCI, TDI, ou TDCI, mais qui risque de poser un sérieux problème à l'économie européenne en général et française en particulier.

La surtaxe sur le gazole n'est plus de mise

Du transport de marchandises au fioul domestique en passant par l'agriculture, une large partie de nos activités commerciales, individuelles ou industrielles dépendent de ce bon vieux mazout. Et une inversion des tarifs risque de remettre en cause cet équilibre qui fonctionnait grâce au tarif inférieur de ce produit. Ce n'est plus le cas, et l'on peut se demander pourquoi.

Historiquement, la TIPCE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) était moins élevée sur le diesel que sur le sans-plomb. Mais ce n'est plus le cas. Peu avant la fronde des gilets jaunes en 2018, cette taxe (qui représente grosso modo 60 % du prix des carburants) a été relevée pour inciter les conducteurs à se tourner vers l'essence. Mais en sentant un vent de révolte, le gouvernement a revu ses plans et sa ponction est aujourd'hui la même pour l'essence comme pour le gazole. La taxe étant désormais fixe, ce n'est pas elle qui fait augmenter de manière aussi spectaculaire le prix du mazout et de lui faire dépasser celui de l'essence.

En fait, cette décision a été prise aux Pays Bas. Car c'est à Rotterdam que se décide le prix des carburants appliqué dans les pays d'Europe de l'Ouest. En dix jours, sur ce marché de traders, le prix du gazole est passé (en valeurs hors taxe) de 84cts du litre, à 96 cts. Une hausse de 12 cts, alors que le SP 95, n'a enregistré qu'une hausse moitié moindre. Le motif invoqué de cette hausse subite est lié, selon l'UFIP (Union française des industries pétrolières) au coût engendré par la fabrication même du gasoil.

Pour extraire du mazout du pétrole brut, il faut le chauffer à près de 250 degrés, alors que le sans-plomb se contente d'une "cuisson" à 70 degrés seulement. Qui dit chauffage plus élevé, implique des coûts plus élevés aussi. Mais les pétroliers raffineurs n'étant pas totalement stupides, ils chauffent tout le brut à très haute température et en récupèrent ensuite les différents éléments : le gaz de pétrole liquéfié, l'essence, le kérosène et, au fond de la cuve, le diesel. Sauf que ce dernier, pour être utilisable, doit, en plus, être additionné de divers additifs, qui eux aussi ont un coût. Du coup, le gazole a toujours coûté plus cher à la fabrication.

Ce raisonnement n'explique donc en rien la hausse brutale du diesel. En fait, lorsque le brut s'envole, et qu'en plus, les ventes de gazole baissent en raison de la bascule des voitures vers l'essence dans toute l'Europe, notre bon vieux gazole s'envole lui aussi, puisque tout ce qui est rare est cher.

Alors le gazole atteint des sommets sans que les élus ne modifient leurs taxes, la plupart des États étant dans un drôle d'état (financièrement parlant). Pour combien de temps ? Si le prix de l'essence pourrait baisser rapidement, sans pour autant atteindre les prix bas d'antan, il serait logique que le prix du gazole reste légèrement supérieur à celui de l'essence. Il ne reste donc plus qu'à changer de motorisation. Sauf que pour convertir les poids lourds et les bus au sans-plomb, à la méthode américaine ou le diesel est historiquement plus cher que le sans plomb, il va falloir du temps. Et pendant ce temps, le gouvernement serait avisé de baisser ses taxes sur ce bon vieux mazout, façon "quoi qu'il en coûte". Il en va de la santé d'un large pan de notre économie.