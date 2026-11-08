Ce diesel mythique des années 90 était le plus rapide au monde : faut-il encore craquer ?

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Si l'électrique a le vent en poupe à l'heure actuelle, l'engouement pour le diesel était au moins aussi puissant dans les années 90. Et ce, sans tripatouillage fiscal ! Ce fait s'explique par l'accroissement rapide des performances des moteurs au gasoil, dont la BMW 325 TDS constitue le meilleur exemple. En effet, cette berline dépasse aisément les 210 km/h, ce qui, à l'époque, était un bel argument. Très agréable à conduire car son moteur est un 6-cylindres avec la sonorité qui va bien, la 325 TDS reste raisonnable côté consommation. De plus, ce type de diesel peut encore fonctionner avec autre chose que du carburant lourd... Corollaire, ces Bmw ont presque toutes été usées jusqu'à la corde. De sorte que les beaux exemplaires sont devenus bien rares : à préserver !

BMW a plusieurs fois tenté de renouveler son design. On le voit avec ses toutes dernières créations, mais c’était déjà le cas en 1990 : sa Série 3 E36 remettait presque tout à plat. Calandre orientée dans le sens du vent, projecteurs sous glace, pare-brise et lunette très inclinés, elle tranche totalement avec sa devancière.

Et affiche un excellent Cx de 0.29 ! Par ailleurs, l’E36 s’équipe d’un bel essieu arrière multibras, censé réduire le caractère survireur des propulsions sur le mouillé. A son lancement, la berline bavaroise se passe de moteur diesel, celui-ci arrivant en 1992, un 2,5 l turbo délivrant 115 ch. Il permet à la 325 TD de frôler les 200 km/h, mais le meilleur arrive à l'été 1993.

Là, ce 6-cylindres s’équipe d’un échangeur de température à l’admission, ce qui lui permet de porter sa cavalerie à quelque 143 ch. A l’époque, c’est beaucoup pour un diesel, et ce moteur a déjà transformé la 525 TDS E34 en reine des gros rouleurs. Accessoirement, c’était aussi la berline au gasoil la plus rapide du monde, titre que lui ravit la 325 TDS.

Celle-ci, plus fine et légère, s’autorise en effet quelque 214 km/h : presque une sportive ! Le plus fort dans tout ça, c’est son prix, à peine plus élevé (+ 4 400 F) que celui d’une 320i : 177 900 F, soit 44 400 € actuels selon l’Insee. Mieux encore, la 325 TDS reste en 7CV fiscaux (donc la vignette à payer annuellement reste à prix modique).

Evidemment, comme souvent sur les BMW de l’époque, l’équipement reste un peu chiche : de série, elle offre l’ABS, la direction assistée, le volant et le siège conducteur réglables en hauteur, les vitres avant et les rétros électriques, voire la fermeture centralisée. Pour les jantes en alliage, la clim, l’autoradio, l’airbag ou simplement la banquette rabattable, il faut piocher dans les options… Peu importe, la 325 TDS est un succès !

En 1995, elle évolue en adoptant des bas de caisse peints et en enrichissant quelque peu sa dotation (airbag de série). Une version Pack est proposée, qui inclut en sus la clim et l’airbag passager, notamment. Disponible également en break Touring et en boîte auto (5 vitesses), la 325 TDS finit sa carrière en 1998 plutôt bien dotée si on l’a prise en Worldine (antipatinage, régulateur de vitesse et clim de série), voire Worldline Pack ajoutant le toit ouvrant, la sellerie cuir ou encore les vitres arrière électriques.

Combien ça coûte ?

En excellent état, et à moins de 300 000 km, la 325 TDS débute à 7 000 €. A 9 000 €, on tombe sous les 200 000 km, et ainsi de suite. Les exemplaires sous les 100 000 km peuvent déjà prétendre à 11 000 €. Les breaks, plus rares que les berlines, sont également plus chers (environ 1 000 €). Enfin, les ultimes Worldine, peu courantes et richement équipées, peuvent encore faire grimper la facture de quelques milliers d’euros.

Quelle version choisir ?

Celle qui se présentera dans le meilleur état possible, avec un suivi digne de ce nom. Ensuite, on préfèrera les modèles fabriqués à partir de 1995, en raison de leur meilleure qualité générale. Berline ou break, c’est une question de préférence.

Les versions collector

Toutes, si leur état le justifie et si le kilométrage demeure raisonnable. Les versions Wordline sont plus recherchées, surtout en Touring.

Que surveiller ?

Très costaud, le 6-en-ligne de la 325 TDS peut encaisser plus de 500 000 km sans gros dommages. Cela passe par un usage respectueux (temps de chauffe et de refroidissement observés) ainsi qu’un entretien soigné (vidange tous les 7 500 km). Si on évite de trop frôler la zone rouge (ce dont les diesels ont horreur), on ne pâtira pas de vrillage de la culasse, alors que la distribution par chaîne facilite l’entretien.

Les points faibles ? La pompe à injection et ses capteurs. Les bras de suspension avant souffrent du poids du moteur, et à l’arrière, surveillez l’état du pont. Et tant qu’à se trouver sous la voiture, traquez la corrosion car la BMW y est sensible : bas de caisse, passages de roue, planchers… Dans l’habitacle, la finition, certes améliorée en 1995, reste très moyenne : panneaux de porte qui se décollent, ciel de toit qui tombe. Les fonctions électriques peuvent poser problème, tout comme l’instrumentation. Mais dans l’ensemble, une 325 TDS soignée dure très longtemps.

Sur la route

Paraissant bien menue à l’heure actuelle, la 325 TDS propose encore une habitabilité convenable et surtout, une excellente position de conduite. Au démarrage, oui, on sait qu’on a affaire à un diesel, mais rapidement, la sonorité typique du 6-en-ligne prend le dessus. Très sympa ! Souple, le moteur trouve sa pleine santé passé 2 000 tr/min, et là, il étonne encore par son punch.

Surtout, il prend aisément 5 000 tr/min (voire plus), et la boîte parfaitement étagée renforce les reprises. Côté comportement routier, là encore, la 325 TDS surprend. Par sa direction à assistance hydraulique plutôt informative et son équilibre général. Très saine, elle est plutôt efficace, même si on se méfiera de l’arrière sur le mouillé. Le freinage a vieilli mais demeure convenable, ce qui rassure. Enfin, en moyenne, une 325 TDS en bonne condition peut se contenter de 7,5 l/100 km.

L’alternative newtimer*

BMW 330d E46 (1999 – 2005)

Si elle ressemble beaucoup à sa devancière E36, la BMW Série 3 E46, apparue fin 1997, l’humilie par sa qualité générale, et surtout sa finition. Sa planche de bord est un modèle du genre ! Sous le capot, elle reçoit en 1999 un 6-en-ligne diesel, d’une autre trempe que celui de la 325 TDS. Là, ce 3,0 l à rampe commune développe quelque 184 ch, ce qui permet à la 330d de pointer à 227 km/h. Tout de même !

La formule petite caisse/gros moteur fait des miracles. Restylée en 2001, la 330d passe à 204 ch en 2003, année où en sus de la berline et du break, elle se décline en coupé et en cabriolet. Surtout, elle atteint les 240 km/h, tout en demeurant économique en carburant. La 330d E46 disparaît en 2005. A partir de 5 500 € en très bon état.

BMW 325 TDS 1995, la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en ligne, 2 498 cm3

Alimentation : injection indirecte, turbo-diesel

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, amort, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amort., barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle ou auto, propulsion

Puissance : 143 ch à 4 800 tr/min

Couple : 260 Nm à 2 200 tr/min

Poids : 1 350 kg

Vitesse maxi : 214 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 10,4 secondes (donnée constructeur)

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