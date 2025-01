Ce n'est pas une blague, les rats prennent du plaisir à conduire

Les rats sont doués d’une grande intelligence, c’est une certitude, mais ils ont encore la capacité de nous surprendre. Depuis 2019, nous savons qu’ils sont capables de conduire un véhicule pour chercher de la nourriture par exemple. Ces expériences avaient pour but d’observer comment les rats appréhendaient et apprenaient à gérer les commandes de leur petit véhicule, mais aussi dans quel but, ils l’utilisaient.

La dernière étude, toujours menée par l’université de Richmond aux États-Unis sur le même thème, a donné des résultats pour le moins étonnants.

En effet, la répétition de ces expériences de conduite a permis de constater des comportements inattendus puisque les rats se précipitaient sur le véhicule au début de l’exercice. Ils semblaient éprouver de la motivation et une certaine excitation avant de prendre le "volant". Seulement, ces observations relèvent davantage du ressenti que de faits scientifiques, même si les chercheurs se sont aperçus que leur queue se redressait en forme de « S ».

En revanche, lorsque les scientifiques laissaient le choix entre prendre leur véhicule ou aller "à pied" jusqu’à leur friandise, les rats choisissaient la première solution. Ce n’est pas tout, puisque lorsque ce premier choix leur prenait plus de temps, il le privilégiait tout de même. Certains allaient jusqu’à faire un détour. Voilà qui démontre que la conduite d’un véhicule prend le pas sur la nourriture, pourtant perçue comme une récompense.

Le voyage comme source de plaisir

Des neuroscientifiques ont également observé des résultats similaires entre ces expériences et l'injection de morphine. Conduire produit donc un effet similaire que la dopamine sur l'homme, une molécule utilisée comme messager chimique pour le contrôle de la motivation et du plaisir notamment.

Un autre protocole a aussi mis en avant que les rats pratiquant la conduite obtenaient de meilleurs résultats cognitifs, notamment dans la résolution de problèmes. Plus globalement, les rats prennent davantage de plaisir à planifier, anticiper et profiter du voyage que de simplement appuyer sur un bouton pour obtenir ce qu’ils souhaitent.

Une attitude similaire aux personnes qui apprécient de conduire. N’est-il pas vrai que les vacances débutent très souvent dès le départ, par la route ?