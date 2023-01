Ce que le Dacia Jogger Hybride donne à 24 600€

Il y a quelques jours, Dacia levait enfin le voile sur la version hybride de son Jogger. Reprenant la technologie E-Tech déjà utilisée au sein de la gamme Renault depuis quelques années sur les modèles citadins et compacts, ce Jogger Hybrid 140 développe 140 chevaux et bénéficie de série d’une transmission automatique faisant défaut aux autres variantes. Il forme désormais le haut de gamme du modèle, que ce soit au niveau de la puissance ou de l’agrément de conduite.

A 24 600€ en prix de base, il faut se contenter de la finition Expression incluant de série la peinture blanc Glacier ainsi que les jantes Saria de 16 pouces. Les autres couleurs, dont la nouvelle teinte gris Schiste, sont proposées en option à 550€. Quant à l’intérieur, il offre à ce prix un écran tactile de 8 pouces compatible Apple Carplay & Android Auto sans fil, ainsi que la climatisation manuelle et une aide au stationnement arrière.

A 25 600€, la finition de la série limitée Extreme ajoute des jantes en alliage noir Mahalia de 16 pouces et des strippings sur la carrosserie. A l’intérieur, la climatisation automatique et la caméra de recul font partie des équipements de série mais il reste des options au catalogue : le pack City à 200€ (Avertisseur d'angle mort, radar AV, détecteur d'angle mort, aide au parking Avant / arrière) mais aussi le pack « Navigation Europe de l’Ouest » à 400€ et les sièges avant chauffants à 200€. Pour ceux qui ont besoin de 7 places, il faudra compter sur une addition à 25 500€ en version de base Expression et à 26 500€ pour la finition Extreme.

Jusqu’à 28 100€

En cumulant toutes les options proposées au catalogue sur la finition Extreme, le Jogger hybride 7 places coûte 28 100€. C’est plus cher que le Dacia Duster, qui peut coûter jusqu’à 26 350€ si vous optez pour une version diesel 4x4. Ou 26 400€ sur la récente série limitée Mat Edition.