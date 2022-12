Nouveau Dacia Jogger Hybrid 140, la parfaite voiture du peuple à 24 600€ ?

Le voilà enfin, ce premier véhicule hybride dans l’histoire de Dacia. Comme prévu, il repose sur la base du crossover familial Jogger, salué à sa sortie pour son rapport prix/habitabilité imbattable sur le marché. Comme prévu aussi, il embarque un groupe motopropulseur à la technologie « E-Tech » déjà décliné sous le capot de modèles Renault (de la Clio à l’Austral dans des variantes différentes).

Le Dacia Jogger Hybrid 140 développe comme son nom l’indique 140 chevaux. Il combine un quatre cylindres essence de 1,6 litre de 90 chevaux à un électromoteur de 50 chevaux et à un petit démarreur-générateur à haute tension, le tout avec une batterie de 1,2 kWh de capacité pour alimenter en électricité (mais aussi une boîte automatique à quatre vitesses. Dacia ne communique pas sur le couple maximum ni les performances pour l’instant, mais on sait déjà que le grammage sera de 108 g/km de CO2 (pas de malus donc). Comme les Renault hybrides E-Tech, le Jogger Hybrid 140 pourrait rouler à 80% en mode 100% électrique en ville. La consommation serait inférieure de 40% en ville à celle d’un moteur essence de puissance similaire.

Pas de sacrifice en habitabilité

En logeant ses batteries électriques à l’endroit du réservoir habituel de GPL de la variante Eco-G 100 et de la roue de secours, le Jogger hybride ne perd rien en habitabilité et offre toujours 7 places en option via deux sièges dans le coffre. Il offrira donc toujours un coffre gigantesque de 708 litres en version cinq places, tout en bénéficiant de performances bien meilleures que celles des versions Eco-G 100 de 100 chevaux et TCe de 110 chevaux.

Un peu plus de luxe et 24 600€ en prix de base

Notons que la version hybride remplace les compteurs classiques des autres variantes par un combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces, en plus de proposer un inédit coloris gris « Schiste » (et d’embarquer de série un frein à main électrique). Fixé à 24 600€, le prix de base est plus élevé que ce que nous avaient promis les communicants de la marque au dernier mondial de l’automobile de Paris (c’est 4 000€ de plus qu’un Jogger GPL haut de gamme). Mais cette addition reste basse pour un véhicule hybride de cette puissance. Sur le papier, il ajoute des performances meilleures et un plus haut degré d’agrément dans un package déjà séduisant dans les autres versions du Jogger. De quoi en faire la voiture familiale parfaite ? Réponse dans notre essai au début de l’année prochaine.