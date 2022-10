Mondial de l'Auto 2022 - Le Dacia Jogger hybride à moins de 23 000€ ?

Comme prévu, Dacia profite du Mondial de l’automobile 2022 pour montrer le tout premier véhicule hybride de son histoire. Mais pour l’instant, le Dacia Jogger hybride ne laisse voir que son groupe motopropulseur : A Paris, il faut en effet se contenter de pouvoir « admirer » son bloc essence atmosphérique de 1,6 litre accouplé à une batterie de 1,2 kWh, un ensemble qui développe une puissance cumulée de 140 chevaux.

Rappelons qu’il s’agit du groupe motopropulseur E-Tech que l’on trouve depuis quelques années sous le capot des Clio, Captur et autres Arkana hybrides. Alors que ces derniers revendiquent 145 chevaux, le nouveau cousin roumain affiche 5 chevaux de moins. D’après les gens de chez Dacia interrogés sur place, il s’agit surtout d’une décision marketing et les blocs seraient rigoureusement identiques.

La bonne nouvelle, c’est que les tarifs de ce Jogger hybride resteront raisonnables. Il s’agira du modèle le plus cher de la gamme, mais son addition restera largement sous les 25 000€ en finition de base. Selon nos estimations, il pourrait même s’afficher très légèrement au-dessous de 23 000€ dans sa finition Expression déjà bien équipée. A titre de comparaison, le Jogger actuel coûte 19 100€ en version GPL 100 chevaux et finition Expression. Sur le marché, il sera rigoureusement impossible de trouver un véhicule hybride familial aussi peu cher. L’engin sera lancé au début de l’année prochaine.

L'instant Caradisiac : vive le GPL

Tout le monde n'a d'yeux que pour le nouveau groupe motopropulseur hybride du Jogger à Paris mais chez Dacia actuellement, on est surtout très content des ventes du GPL qui représentent désormais un tiers des volumes. Sur l'équipe du stand, on pense même que cette technologie perdurera après l'arrivée des très sévères normes Euro7. L'avenir chez Dacia, c'est donc aussi le GPL...

Caradisiac, partenaire du Mondial de Paris

Comme en 2018, Caradisiac est de nouveau partenaire en 2022 du Mondial de l'Auto qui aura lieu à Paris du 17 au 23 octobre. La rédaction de Caradisiac sera ainsi délocalisée sur son propre stand pendant toute la durée du salon pour analyser, disséquer, photographier et filmer tous les nouveaux modèles. Et ce sera bien sûr aussi l'occasion pour vous de venir, comme vous en avez l'habitude, à la rencontre de nos journalistes. Quelle voiture neuve ou d'occasion acheter ? Ils répondront à toutes vos questions. D'ici-là, nous vous donnerons sur Caradisiac toutes les informations que nous aurons pu obtenir auprès des constructeurs sur leurs nouveaux modèles.

